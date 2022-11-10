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ميليشيات الحوثي تطبق التجربة الإيرانية لمواجهة سخط اليمنيين

خارجية اليمن: هجوم ميناء قنا كشف وجه الحوثي العدواني

دبي - العربية.نت
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نددت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الخميس بالهجوم الحوثي بطائرات مسيرة على ميناء قنا النفطي بشبوة، وحذرت من تداعيات الهجمات على الوضع في البلاد

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وقالت إن هجوم أمس الأربعاء يعكس وجها "عدوانيا" لميليشيا الحوثي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية.

مخالفة للنداءات الدولية

كما أضافت أن الهجوم يمثل "مخالفة واضحة لكافة النداءات الدولية لوقف التصعيد والتوقف عن استهداف البنية التحتية".

وطالبت كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة لتصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" لمنع تكرار هذه الهجمات.

تداعيات الهجمات الحوثية

إلى ذلك، حذرت من تداعيات الهجمات الحوثية على "تدهور الوضع الإنساني والحالة الاقتصادية لليمنيين".

وكانت قوات حماية ميناء قنا النفطي الواقع بمديرية رضوم في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، أعلنت الأربعاء، احباط محاولة حوثية لاستهداف باخرة وقود أثناء إفراغ حمولتها في رصيف الميناء.

تجنب كارثة

كما أكدت مصادر مطلعة أنه تم إسقاط المسيرة الحوثية وإحباط الهجوم الذي كان سيؤدي في حال نجح إلى كارثة بيئية كبيرة في بحر العرب قبالة الساحل الشرقي لليمن، وفق ما نقله موقع "نيوزيمن" الإخباري.

أتى الهجوم بعد نحو ثلاثة أسابيع من هجوم حوثي مماثل استهدف ميناء النشيمة النفطي في المحافظة ذاتها، وآخر استهدف ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، بعد أن أفشلت الميليشيات كافة الجهود الأممية من أجل تمديد الهدنة في البلاد للمرة الثالثة.

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