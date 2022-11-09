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ميناء قنا اليمن
ميناء قنا النفطي (أرشيفية)
اليمن والحوثي

إحباط هجوم حوثي بطائرة انتحارية على ميناء نفطي في شبوة

قوات حماية ميناء قنا النفطي الواقع بمديرية رضوم أحبطت محاولة استهداف باخرة وقود أثناء إفراغ حمولتها في رصيف الميناء

العربية.نت - أوسان سالم 
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أحبطت قوات حماية ميناء قنا النفطي الواقع بمديرية رضوم في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، اليوم الأربعاء، محاولة حوثية لاستهداف باخرة وقود أثناء إفراغ حمولتها في رصيف الميناء.

وقالت مصادر عسكرية إن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف ميناء قنا النفطي في مديرية رضوم بواسطة طائرة مسيرة انتحارية.

وأكدت المصادر أنه تم إسقاط المسيرة الحوثية وإحباط الهجوم الذي كان سيؤدي حال نجح إلى كارثة بيئية كبيرة في بحر العرب قبالة الساحل الشرقي لليمن، وفق ما نقله موقع "نيوزيمن" الإخباري.

وأوضحت أن محاولة ميليشيا الحوثي استهداف الميناء تزامنت مع دخول باخرة وقود لإفراغ آلاف الأطنان من مادة الديزل، مشيرةً إلى أن السفينة أفرغت شحنة الوقود بعد إحباط الهجوم.

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ويأتي الهجوم بعد نحو ثلاثة أسابيع من هجوم حوثي مماثل استهدف ميناء النشيمة النفطي في المحافظة ذاتها، وآخر استهدف ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت.

وحظيت العمليتان الإرهابيتان بإدانات واسعة. وإثر الهجوم، تم تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية من قِبل الحكومة اليمنية، محذرة من التعامل معها.

وكانت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قد هددت في أكثر من مناسبة باستهداف المنشآت النفطية وشركات الإنتاج والتصدير وشركات الشحن النفطي في البحرين الأحمر والعربي.

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