الحديدة.. إسقاط مسيرة حوثية في سماء مدينة الخوخة

أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية، بأن دفاعات القوات المشتركة الجوية أسقطت صباح اليوم الأحد، طائرة مسيرة حوثية في سماء مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

وأضاف في بيان أن الدفاعات الجوية في الساحل الغربي تعاملت مع الطائرة المسيرة التي أطلقها الحوثيون بعد أن رصدتها قبل وصولها إلى هدفها في مدينة الخوخة.

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كما أشار المركز إلى أن الدفاعات الجوية كانت قد أسقطت أمس طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في جبهة حيس.

إعادة إحياء الهدنة الإنسانية

إلى ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي، بعد غد الثلاثاء، اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لمناقشة التطورات العسكرية والإنسانية في البلاد ومستجدات الجهود بشأن إعادة إحياء الهدنة الإنسانية المنقضية مطلع أكتوبر الماضي، بعد رفض ميليشيا الحوثي الموافقة على تمديدها لفترة ثالثة.

وبحسب البرنامج الشهري للمجلس، فإن الاجتماع سينعقد مساء 22 نوفمبر الجاري (بتوقيت نيويورك)، وسيتضمن جلسة إحاطة، تعقبها جلسة مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن، خاصة الهدنة الإنسانية وأهمية تجديدها، إضافة إلى المستجدات الأخيرة والمتمثلة بهجوم الحوثيين على الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة في تصعيد "خطير" قد يؤثر على فاعلية وسلامة إجراءات بناء الثقة بين أطراف النزاع.