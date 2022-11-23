المبعوث الأممي لليمن يكشف عن مشاورات مع الفرقاء من أجل تسوية شاملة
قال إن هجمات شنها الحوثيون على محطات وموانئ نفطية في محافظتي شبوة وحضرموت باليمن تهدف إلى "حرمان الحكومة اليمنية من عوائد تصدير النفط"
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ في إحاطة أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، إنه يواصل التشاور مع الأطراف لبدء مناقشات تفضي لتسوية أكثر شمولية للصراع.
ونقل حساب مكتب المبعوث الأممي على تويتر عن غروندبرغ أن التطورات الأخيرة في اليمن تؤكد ضرورة معالجة المسائل الإنسانية والاقتصادية فورا "لتجنب مزيد من تدهور أوضاع المدنيين".
وتطرق غروندبرغ إلى هجمات شنها الحوثيون على محطات وموانئ نفطية في محافظتي شبوة وحضرموت باليمن، قائلا إنها تهدف إلى "حرمان الحكومة اليمنية من مصدر إيراداتها الرئيسي من تصدير النفط".
وأشار المبعوث خلال إحاطته إلى أن هناك "تصاعدا مقلقا" في أحداث العنف بمحافظات مثل مأرب وتعز خلال الأسابيع الأخيرة، لافتا إلى أن بعضها تسبب في سقوط ضحايا مدنيين.
وتابع: "بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بتجديد الهدنة، أتواصل مع الأطراف ليس فقط بخصوص توسيع الهدنة، بل أيضا للشروع في مناقشات حول مسار يفضي إلى تسوية أكثر شمولية للنزاع".
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