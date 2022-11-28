الرئيس اليمني: تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" لا يُغلق الباب أمام السلام

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الاثنين، أن تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" لا يغلق الباب أمام مساعي السلام.

وأبلغ الرئيس العليمي، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل فينيالس، والسفير الألماني هوبيرت ييغير، أن الإجراءات العقابية ضد الميليشيا الحوثية لا تعني إغلاق الباب أمام المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

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وأبان الرئيس اليمني، أثناء لقائه السفيرين الأوروبيين، في العاصمة الأردنية عمان التي يزورها حاليا، تداعيات الهجمات الحوثية الإرهابية على القطاع النفطي، وحرية التجارة العالمية والسلم والأمن الدوليين.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود الجارية لحشد الدعم الدولي إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طمأنة مجتمع الأعمال الإنسانية والقطاع الخاص باستثناءات من شأنها ضمان استمرار تدفق المساعدات والتدخلات الإغاثية إلى مستحقيها الحقيقيين، مشددا على توخي الحذر من أي تعاملات أو تحويلات إلى مناطق الميليشيا خارج نطاق الاستثناءات المعتمدة.

والأحد، أكدت الحكومة اليمنية مضيها في إجراءات تنفيذ قرار تصنيف الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية.

وطالبت المجتمع الدولي بدعم القرار بما يسهم في كبح نهج العنف والإرهاب للميليشيا.