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رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك - وكالة الأنباء اليمنية

حكومة اليمن: هجوم الحوثيين على منشآت النفط إعلان حرب مفتوحة

دبي - العربية.نت
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أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اليوم الثلاثاء، أن هجمات الحوثيين على موانئ ومنشآت النفط تمثل إعلان "حرب مفتوحة" من الجماعة المسلحة.

الرئيس اليمني: تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" لا يُغلق الباب أمام السلام  اليمن اليمن والحوثي الرئيس اليمني: تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" لا يُغلق الباب أمام السلام 

كما قال خلال اجتماع مع المحافظين إن آثار هذه الحرب "لن تتوقف على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة المواطنين، بل تطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة والتجارة العالمية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

وشدد على أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على "رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية" للتعامل مع هجمات جماعة الحوثي في البلاد.

عناصر حوثية - أرشيفية
عناصر حوثية - أرشيفية

يشار إلى أنه منذ انتهاء الهدنة الأممية مطلع أكتوبر الفائت، صعدت ميليشيا الحوثي من هجماتها على موانئ النفط، ضمن حرب اقتصادية تشنها على روافد الاقتصاد الوطني.

وهاجمت مسيرات حوثية ميناء الضبة النفطي في حضرموت، شرق اليمن الاثنين، وذلك بعد نحو شهر من هجوم آخر طال نفس الميناء.

كما شنت هجوما مماثلا استهدف ميناء النشيمة في شبوة، وقوبلت تلك الهجمات بإدانة دولية واسعة باعتبارها عملاً إرهابياً يستهدف اقتصاد البلاد.

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