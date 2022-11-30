الجيش اليمني: الحوثيون يحضرون لاستهداف الموانئ بدعم الحرس الثوري

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي، أن ميليشيا الحوثي تواصل تهديداتها في قصف الموانئ والسفن النفطية في محافظة حضرموت.

وأضاف في إيجاز صحافي، اليوم الأربعاء، أن قيادات الميليشيا أعلنت وجود تحضيرات بدعم من الحرس الثوري الإيراني لشن هجمات جديدة على الموانئ والمنشآت النفطية والسفن في انتهاك صارخ للقوانين الدولية الإنسانية.

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كما أكد أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة تصدت لاعتداءات إرهابية شنتها تلك الميليشيا الحوثية بدعم من الحرس الثوري الإيراني على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت.

إسقاط 3 مسيّرات

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات معادية، فيما أصابت إحدى الطائرات المسيرة منصة تصدير النفط في الميناء وألحقت أضرارا مادية فيها.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت، الاثنين، ميليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لهجماتها على الموانئ اليمنية التي قالت إنها تعطل تدفق الموارد وتزيد من المعاناة في جميع أنحاء البلاد.

استهداف الموانئ

يشار إلى أنه منذ انتهاء الهدنة الأممية مطلع أكتوبر الفائت، صعدت ميليشيا الحوثي من هجماتها على موانئ النفط، ضمن حرب اقتصادية تشنها على روافد الاقتصاد الوطني.

وهاجمت مسيرات حوثية ميناء الضبة النفطي في حضرموت (شرق اليمن) الأسبوع الماضي، وذلك بعد نحو شهر من هجوم آخر طال نفس الميناء.