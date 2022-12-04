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وزير الخارجية اليمني ونظيره الإيطالي (وكالة الأنباء اليمنية)
وزير الخارجية اليمني ونظيره الإيطالي (وكالة الأنباء اليمنية)

إيطاليا: نؤكد على أهمية تمديد الهدنة في اليمن

دبي - العربية.نت
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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، دعم بلاده للشرعية في اليمن وللجهود التي تبذل من أجل استئناف المفاوضات الشاملة لتحقيق السلام وإنهاء الصراع.

وشدد خلال لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، على هامش مشاركته في منتدى حوارات روما المتوسطية، اليوم الأحد، على أهمية تجديد وتمديد الهدنة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

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دعم سياسي ثابت

من جهته، قدم وزير الخارجية اليمني شكره للحكومة الإيطالية على الدعم السياسي الثابت والمتواصل للحكومة الشرعية في سعيها لإحلال السلام واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وتطرق بن مبارك إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من اعتداءات حوثية إرهابية متكررة مستهدفة الأعيان المدنية والمنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط.

عناصر من ميليشيات الحوثي في ميناء الصليف بالحديدة
عناصر من ميليشيات الحوثي في ميناء الصليف بالحديدة

الحوثي منظمة إرهابية

كما أشار إلى قرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، داعياً لدعم إجراءات الحكومة لتنفيذ ذلك القرار.

ولفت وزير الخارجية إلى علاقات ميليشيا الحوثي الإرهابية مع كل من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وتدفق الأسلحة والطائرات المسيرة الإيرانية للميليشيا الإرهابية لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

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