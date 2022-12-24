ميليشيا الحوثي تختطف إعلامياً موالياً لها انتقد فسادها

اختطفت ميليشيا الحوثي أحد الناشطين والإعلاميين المؤيدين لها، في العاصمة صنعاء، على خلفية نشره فيديو انتقد فيه فسادها.

وقالت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة، إن قوة تابعة لجهاز المخابرات الحوثي، اختطفت، الناشط والإعلامي أحمد حجر، من شارع الزبيري بالعاصمة صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة.

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وأوضحت المصادر، أن "مسلحي الحوثي داهموا المحلات التجارية في مكان حادثة الاختطاف وقاموا بسحب فيديوهات التسجيل من كاميرات المراقبة".

الأسرة تحمل الحوثي المسؤولية

من جهتها، حملت أسرة الناشط حجر سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء مسؤولية الحادثة وسلامة حجر.

وقال شقيقه محمد في منشور على فيسبوك "نحن آل حجر نحمل سلطات صنعاء كامل المسؤولية عن اختطاف اخي الاعلامي ونجم اليوتيوب اليمني".

وأضاف: "اختطف أمس من قبل عناصر مسلحة يدعون انهم من أنصار الله ( الحوثيون) في شارع الزبيري".

يأتي ذلك، بعد يومين من بثه لسجيل مصور كشف فيه نظرة الناس للحوثيين وممارساتهم للفساد وابتزاز المواطنين.

وتحت هاشتاق #كلنا_أحمد_حجر، أطلق ناشطون وإعلاميون في صنعاء حملة تضامن، لمطالبة الحوثيين، بسرعة الإفراج الفور عنه، والكف عن ممارسة التضييق على حرية الناس في التعبير عن آرائهم.