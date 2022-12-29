صنعاء.. اقتحام حوثي لمقر نقابة المحامين واختطاف نقيبها وعدد من أعضائها

اقتحمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، الخميس، مقر نقابة المحامين اليمنيين، في العاصمة صنعاء لمنع عقد اللقاء الموسع الذي كان مقرراً عقده بناء على دعوة الهيئة الإدارية للنقابة.

ونقلت وكالة "خبر" اليمنية، عن مصادر محلية في صنعاء، قولها، إن عناصر الميليشيات الحوثية طوقت مقر النقابة واحتلت المنازل المجاورة قبل مداهمة المقر واختطاف نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح، وعدد من منتسبي النقابة.

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وأوضحت أن الاقتحام جاء في محاولة لمنع النقابة من عقد اللقاء الذي كان مقررا للتضامن مع أعضاء النقابة الذين تعرضوا للاستهداف خلال الفترة الماضية من قبل عناصر الميليشيات الحوثية.

وكانت نقابة المحامين اليمنيين قد دعت منتسبيها لحضور اللقاء الموسع، اليوم الخميس ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، في قاعة النقابة الكائنة في شارع الرقاص أمام محطة العبور (المفزر)، وسط صنعاء، لمناقشة تصاعد الاعتداءات والانتهاكات التي تطالهم في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وأكدت نقابة المحامين فرع صنعاء في بيان موجه إلى مدير أمن صنعاء الموالي لميليشيات الحوثي، بأنه تقرر عقد لقاء موسع للمحامين والمحاميات.

وعبرت النقابة عن أملها في توفير الحماية للقاعة وخارجها، في إشارة الى احتمالية مداهمة الميليشيات الحوثية لها.

ودعت النقابة، في بيان آخر لها، وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة لتغطية فعالية النقابة تحت شعار (معا لتحقيق العدالة ومناهضة الفاسدين والمفسدين).