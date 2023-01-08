يسلبون أراضي اليمنيين بقوة السلاح.. حملة حوثية في صنعاء

استمراراً لمسلسل نهبها أملاك المواطنين في مناطق سيطرتها، شرعت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، في بناء سور علي الأراضي التي تحاول الاستيلاء عليها بالقوة، في مديرية بني مطر في محيط العاصمة صنعاء.

فقد كشفت مصادر إعلامية وقبلية في بني مطر، أن ميليشيا الحوثي تواصل منذ أسبوعين تقريبا بناء سور كبير على أراض استولت عليها بالقوة في بني مطر غربي صنعاء، وأرسلت أطقماً عسكرية لتنفيذ العملية.

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وأكدت قيام حملة عسكرية حوثية بقيادة المدعوَين "أبو حيدر جحاف وأبو علي الشامي"، بالبسط على 2200 لبنة من أراضي ومزارع أهالي مديرية بني مطر، بما يعادل 88 ألف و 880 متر مربع.

محاصرة المنازل

كما أظهرت صور تداولها ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسوير الأراضي المنهوبة تحت حراسة من عشرات المسلحين الحوثيين المزودين بأطقم وعربات عسكرية.













وأشارت المصادر إلى أن قيادات الميليشيا تحاصر منازل مُلّاك الأراضي الزراعية الذين احتجوا على مصادرة أراضيهم، ضمن المساعي لإخضاعهم وإجبارهم على التنازل.

تحت قوة السلاح

يشار إلى أن هذه الحملة الحوثية تأتي بالتزامن مع تحركات مماثلة تقوم بها الميليشيات الحوثية لمصادرة ونهب أراضي المواطنين بقوة السلاح في معظم المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتشهد معظم مديريات محافظة صنعاء تحركات حوثية مماثلة لمصادرة أراض خاصة بالمواطنين في ظل تواطؤ بعض المشايخ والوجاهات الاجتماعية وتحت قوة السلاح.