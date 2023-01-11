بعدما فضحوا فسادها.. ميليشيا الحوثي تحاكم 4 ناشطين

عقدت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء، اليوم الأربعاء، أولى جلساتها لمحاكمة أربعة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم تتعلق بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة.

وقالت مصادر حقوقية إن الناشطين على اليوتيوب أحمد حجر، ومصطفى المومري وأحمد علاو وحمود المصباحي مثلوا، اليوم، أمام الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، بعد أسابيع من اعتقالهم، على خلفية انتقادهم لاستشراء الفساد وتفاقم حدة الضائقة المعيشية في مناطق سيطرة الميليشيا.

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لائحة من الاتهامات

وجاء في لائحة الاتهام أن المذكورين أذاعوا أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة وحرضوا الناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشل حركتها بقصد تكدير الأمن.

كما تضمنت اللائحة اتهامات للناشطين الأربعة بارتكاب جرائم قذف وسب بحق المسؤولين الحوثيين، وهي اتهامات أنكرها المذكورون جملة وتفصيلا.

وكان الناشطون الأربعة ظهروا في فيديوهات على اليوتيوب، تندد بفساد قيادات رفيعة في ميليشيا الحوثي وإثرائهم غير المشروع، في ذروة تصاعد موجة الاحتقان والغضب الشعبي ضد سلطة الميليشيا المدعومة من إيران، مع التردي المريع للأوضاع المعيشية للسكان في مناطق نفوذ الميليشيا التي تجني يوميا ملايين الدولارات من موارد وعائدات الدولة شمال البلاد.