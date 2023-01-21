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Newly recruited Houthi fighters chant slogans as they ride a military vehicle. (File Photo: AFP)
من ميليشيا الحوثي (فرانس برس)

بكل أشكال التعذيب.. وفاة يمنيين اثنين في سجون الحوثي

العشرات من المواطنين المختطفين توفوا في سجون الميليشيا

العربية.نت - أوسان سالم 
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في استمرار للانتهاكات، توفي أسير ومختطف جراء تعرضهما للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، في ذمار وصنعاء.

وأفادت مصادر حقوقية يمنية بأن ميليشيا الحوثي أبلغت، الجمعة، أسرة الأسير هادي حسين الصوعي الشني، لاستلام جثته بعد وفاته في أحد سجونها بمحافظة ذمار.

كل أشكال التعذيب

وأضافت أن الأسير الشني هو أحد أفراد القوات الحكومية من أبناء قرية الجبة عزلة واسط بمديرية نعمان محافظة البيضاء، ووقع في الأسر لدى ميليشيا الحوثي قبل سنة وثلاثة أشهر.

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كما أوضحت أن الشني تعرض لأشكال عدة من التعذيب من قبل ميليشيا الحوثي أدت إلى وفاته، مؤكدة أنه تم إيصال جثته إلى مستشفى الدفيعة بمديرية بيحان غربي محافظة شبوة.

مات داخل السجن

أيضاً تُوفي مواطن من أبناء محافظة البيضاء في أحد سجون ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر حقوقية إن المواطن الرصاص منصر حسين الرصاص توفي في سجون الميليشيا بصنعاء، بعد سبعة أشهر من اختطافه أثناء عودته من المملكة العربية السعودية لقضاء إجازة عيد الأضحى.

المواطن الرصاص منصر
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(2 صور)
المواطن الرصاص منصر
المواطن الرصاص منصر
الأسير هادي الشني
الأسير هادي الشني

وتلقّت أسرة المختطف الرصاص، الجمعة، اتصالا من قبل ميليشيا الحوثي وعدت خلاله بالإفراج عنه.

لكن حينما ذهب أقاربه إلى صنعاء أبلغتهم الميليشيا أنه توفي داخل السجن.

يشار إلى أن العشرات من المواطنين المختطفين توفوا في سجون ميليشيا الحوثي جراء تعرضهم للتعذيب الوحشي منذ بدء انقلابها على الشرعية قبل سنوات.

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