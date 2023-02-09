اليمن: 3 ملايين نازح بينهم 39 ألف طفل محروم من التعليم

كشف تقرير حكومي يمني عن تسجيل ثلاثة ملايين نازح في 13 محافظة في البلاد، وأن أكثر من 39 ألف طفل محرومون من التعليم.

جاء ذلك التقرير السنوي الذي أطلقته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن (حكومية)، حول الاحتياجات الإنسانية للأسر النازحة تحت عنوان "الاحتياجات الإنسانية للنازحين 2023".

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ورصد التقرير وجود ثلاثة ملايين نازح ‏يتوزعون في 11 محافظة، هي عدن ولحج والضالع وابين وتعز والجوف ومأرب، وشبوة، وحضرموت والمهرة وسقطرى والحديدة وحجة، وينتشرون في ‏646 مخيماً و927 تجمعا سكانيا في 105 مديريات.

وتشمل احتياجات النازحين التي يغطيها التقرير، المأوى والمواد غير الغذائية واحتياجات المياه ‏والاصحاح البيئي واحتياجات الصحة والتعليم والحماية.

وأوضح التقرير أن عدد النازحين في المحافظات المحررة بلغ 486572 أسرة ‏و3,078,336 فرداً، يتوزع منهم 483,330 نازحاً في ‏المخيمات، و2,604,006 نازحاً في المنازل.

وأشار إلى أن محافظة ‏مأرب احتلت المرتبة الأولى حيث يتواجد فيها 2274453 نازحا وبنسبة ‏‏73.67% من إجمالي النازحين في المحافظات المحررة.‏

وبلغ عدد الأسر في المخيمات التي يعتمد الأطفال فيها في مساعدتها في ‏كسب العيش 50086 وبنسبة 63% من إجمالي الأسر في المخيمات.

‏وتتوزع تلك الأسر على 309 مخيمات من إجمالي 646 مخيما وبنسبة 62% ‏من إجمالي المخيمات. فيما كشفت النتائج أن 39493 طفلا في المخيمات في سن التعليم ومحرومون الالتحاق ‏بالتعليم.

ودعا التقرير إلى إيجاد آلية لمساعدة حالات الضعف خصوصا النساء من النازحين ‏في المخيمات والمنازل حيث أظهرت النتائج أن هناك 295,837 وبنسبة 9.8%.

كما دعا إلى إيجاد آلية لمساعدة الأسر النازحة التي يعولها أطفال حيث بينت ‏النتائج أن عدد الأسر التي يعولها أطفال 9,305 أسرة، منها ‏7,474 أسرة يعولها طفل (ذكر)، و1,831 أسرة يعولها طفل ‏‏(أنثى).‏

وأوصى التقرير بإيجاد آلية لمساعدة حالات الضعف خصوصا النساء من النازحين ‏في المخيمات والمنازل حيث أظهرت النتائج أن هناك ‏‏295,837 وبنسبة 9.8%.‏

كما أكد أهمية إيجاد آلية خاصة تهدف إلى تقديم مساعدات مالية للأسر النازحة التي تسكن في ‏منازل مستأجرة وفي المجتمع المضيف، حيث وجد أن 143014 أسرة تسكن في ‏المجتمع المضيف، مشيراً إلى أن 236290 أسرة تسكن في منازل مستأجرة، و3675 مستضافة ‏لدى أسر نازحة أخرى داخل المخيمات.

وشدد على ضرورة توفير مأوى انتقالي لعدد 26510 أسر تسكن في مأوى مؤقت وطارئ.‏