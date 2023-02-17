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معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية

رئيس الوزراء اليمني: سلوك الحوثيين نزع كل التفاهمات

دبي - العربية.نت
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أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك سعيد، الجمعة، أن سلوك الحوثيين نزع كل التفاهمات ونسف مبدأ حسن النوايا.

وقال في لقاء مع "العربية/الحدث": "الحوثيون تنصلوا عن فتح طرق تعز ومنهجهم قائم على العرقلة".

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كما أضاف "الميليشيات الحوثية ردت على مسارات التسوية بهجمات إرهابية".

وتابع "ميليشيات الحوثي تعمل على تفخيخ اليمن ونشر أفكار طائفية، مضيفاً أنهم حولوا البلد إلى منطقة تهديد للممرات البحرية.

كما شدد عبدالملك على أن الحكومة اليمنية مستمرة في التواصل مع الخارج لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء - فرانس برس
عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء - فرانس برس

وسبق للميليشيات الحوثية منذ إبرام الاتفاق بإشراف من الأمم المتحدة أواخر العام 2018، أن حاولت تنفيذ عمليات إرهابية في البحر الأحمر إضافة لاستخدام أراضي الحديدة في إطلاق طائرات مسيرة نحو الأراضي السعودية، بجانب خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار المتضمَن في الاتفاق.

يذكر أن البلاد عادت منذ انتهاء الهدنة الأخيرة في الثاني من أكتوبر 2022 إلى نقطة الصفر، بسبب تعنت الحوثيين، ومحاولة فرض شروطهم، ما عرقل الجهود الأممية لتمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، وفقاً للشروط نفسها من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

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