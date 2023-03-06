تنظيم القاعدة باليمن يعترف بمقتل أحد قيادييه البارزين بمأرب
حمد بن حمود التميمي قُتل إثر غارة جوية في وادي عبيدة الأسبوع الماضي
اعترف تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، ومقره اليمن، بمقتل القيادي البارز حمد بن حمود التميمي، الذي قُتل إثر غارة جوية في وادي عبيدة بمحافظة مأرب الأسبوع الماضي.
ونعت قنوات مؤيدة لتنظيم القاعدة، القيادي التميمي والمعروف أيضاً باسم عبدالعزيز العدناني، الذي قتل إثر غارة جوية استهدفت منزله في وادي عبيدة بمحافظة مأرب يوم 26 فبراير الماضي.
ونشرت قنوات مؤيدة للقاعدة رسائل كتبها عناصر من طالبان، وأخرى من عناصر التنظيم ومؤيديه، تعبر عن التضامن، إثر الغارة الجوية التي قتلت التميمي، بحسب ما نقله موقع "نيوزيمن" الإخباري.
والأسبوع الماضي، أكد مصدر أمني مقتل رئيس مجلس شورى تنظيم القاعدة حمد بن حمود التميمي وقيادي آخر، بضربة نفذتها طائرة بدون طيار يرجح أنها أميركية بمأرب.
ويعد العدناني أهم "القضاة الشرعيين" لتنظيم القاعدة في اليمن، وهو من أعلن مقتل زعيم التنظيم السابق قاسم الريمي، كما أعلن تولي خالد باطرفي زعامة التنظيم.
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