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أسرى يصلون مطار سيئون اليمني(أرشيفية- رويترز)
من صفقة سابقة لتبادل الأسرى (رويترز)

صفقة الأسرى بيومها الأول تنطلق في اليمن..تبادل 320 شخصا

دبي- العربية.نت
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فيما يتصاعد الزخم الدبلوماسي من أجل الوصول إلى حل للأزمة اليمنية، تبدأ اليوم الجمعة عملية تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن الصفقة الأخيرة المبرمة في سويسرا بين الحكومة اليمنية والحوثيين

فقد أعلن المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى وعضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل بتغريدة على تويتر أمس أن "عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة ... وتستمر ثلاثة أيام".

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وكان فضائل أشار في وقت سابق إلى أن عملية التبادل ستشمل رحلات طيران للصليب الأحمر بين صنعاء وعدن (جنوب) والمخا (غرب) ومأرب (وسط شمال) في اليمن.

أكثر من 880 أسيراً

تأتي خطوة التبادل هذه بعدما تم توصل الحكومة والحوثيين في آذار/مارس الماضي، خلال مفاوضات انعقدت في برن إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

كما تأتي فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية الأممية والدولية للتوصل إلى حل ينهي النزاع.

يذكر أنه في آخر عملية تبادل كبرى جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2020، تمّ "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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