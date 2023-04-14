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شاهد.. وصول وزير الدفاع اليمني الأسبق وشقيق هادي إلى عدن

دبي - العربية.نت
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أظهرت لقطات مصورة لحظة وصول وزير الدفاع اليمني الأسبق محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي إلى مطار عدن اليوم الجمعة، وذلك ضمن صفقة الأسرى المفرج عنهم.

وكان وزير الدفاع السابق، وشقيق الرئيس السابق قد اختطفا، في 25 مارس/آذار 2015 في كمين شمل أيضاً 16 ضابطاً ممن كانوا معه، حيث جهزت غرفة عمليات متنقلة وأخرى ثابتة في تعز لمتابعة تحركاته واختطافه في منطقة الحسيني التي تفصل بين العند ولحج، بعد اشتباكات استغرقت نحو ثلاث ساعات.

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بدوره، قال رئيس الفريق الحكومي المفاوض لـ العربية/الحدث إنه سيتم نقل اللواء منصور هادي من عدن إلى الرياض بطائرة خاصة.

فقد انطلقت اليوم الجمعة عملية تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن الصفقة الأخيرة المبرمة في سويسرا بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

نقل 320 أسيراً

أوضح مراسل العربية/الحدث أن هذا النهار سيشهد أربع رحلات 2 من صنعاء نحو عدن، و2 من عدن باتجاه العاصمة، لنقل نحو 320 أسيراً من الطرفين

كذلك أضاف أن عدد الأسرى الحوثين الذين سيتم نقلهم إلى صنعاء يبلغ 249، سيقسمون على رحلتين الأولى ستنقل 125، والثانية ستقل 124.

تأتي خطوة التبادل هذه بعدما توصلت الحكومة والحوثيون في آذار/مارس الماضي، خلال مفاوضات انعقدت في برن إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

جهود دبلوماسية

وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

كما تأتي فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية الأممية والدولية للتوصل إلى حل ينهي النزاع.

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