مسام: نزع أكثر من 16 ألف لغم وقذيفة في الثلث الأول من العام الجاري

أعلن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، عن نزع أكثر من 16 ألف لغم وقذيفة غير منفجرة من مخلفات الحرب في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلال الثلث الأول من العام الجاري 2023.

وبحسب الأرقام الصادرة عن المشروع، فإن الفرق الميدانية التابعة له قامت بنزع ما مجموعه 16,476 لغما وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الفترة (يناير - أبريل) 2023، كانت أغلبها في شهر يناير بعدد 5,290 مادة متفجرة من مخلفات الحرب، يليه شهر فبراير بعدد 4,811 مادة، ثم شهر مارس بعدد 3,316 مادة، وأخيراً شهر أبريل بعدد 3,059 مادة متفجرة.

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وقالت غرفة عمليات المشروع، في تقرير أصدرته، اليوم الأحد، إن الفرق الهندسية تمكنت من نزع 836 من الألغام وأخواتها، في الأسبوع الماضي؛ والمحدد بالفترة بين (22 - 28) من أبريل الجاري، تمثلت في 614 قذيفة غير منفجرة و217 لغم مضاد للدبابات، بالإضافة إلى لغم واحد مضاد للأفراد، و4 عبوات ناسفة.

وكشف مدير عام مشروع "مسام"، أسامة القصيبي، أن المشروع ومنذ بدء عمله باليمن في يونيو 2018 وحتى 28 أبريل الجاري، استطاع نزع ما مجموعه 396,081 قذيفة من مخلفات الحرب، منها 243,636 ذخيرة غير منفجرة و138,558 لغم مضاد للدبابات، بالإضافة إلى 7,773 عبوة ناسفة و6,114 لغم مضاد للأفراد.

وأوضح أن المساحة الإجمالية للأراضي اليمنية التي تم تطهيرها من خطر الألغام وأخواتها، حتى الآن، بلغت 45,367,536 متر مربع.

يشار إلى أن مشروع "مسام" هو مشروع يتبع مركز الملك سلمان للإغاثة، ويعمل في اليمن منذ عام 2018، ويقوم بعملية إزالة الألغام بجميع أشكالها وصورها التي زرعتها جماعة الحوثي بطرق عشوائية وخاصة في محافظات مأرب وعدن وصنعاء وتعز.