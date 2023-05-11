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المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ

ليندركينغ: الكثير من الإنجازات تحققت منذ التوصل لهدنة اليمن

دبي - العربية
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أكد المبعوث الأميركي الخاص لليمن، اليوم الخميس، أن الكثير من الإنجازات تحققت منذ التوصل للهدنة في البلاد.

السفير السعودي باليمن: كل الأطراف اليمنية جادة بإنهاء الحرب  اليمن السفير السعودي باليمن: كل الأطراف اليمنية جادة بإنهاء الحرب 

كما قال تيم ليندركينغ في تصريحات لقناة "الحدث"، إن عدم التصعيد أدى إلى خلق أجواء أنتجت الكثير من الإنجازات.

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وأضاف "نواجه تحديات كبيرة أبرزها عدم الثقة بين الأطراف".

كذلك أشار إلى أن هناك حركة طيران تجارية والوقود يصل إلى الموانئ اليمنية بفضل الهدنة.

تثبيت الهدنة

وكان السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر قد أكد في أبريل الماضي عبر "تويتر"، أنه زار العاصمة اليمنية صنعاء مع وفد عماني من أجل تثبيت الهدنة وبحث الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.

كما أضاف أن الزيارة تأتي أيضا "استمرارا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعما للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021".

تفاصيل المبادرة

وأعلنت السعودية في 22 مارس/آذار 2021، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل. وتضمنت المبادرة وقف إطلاق نار شاملا تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.

وتشمل المبادرة فتح مطار صنعاء الدولي، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

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