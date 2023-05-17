غروندبرغ: أدعو الأطراف اليمنية للإفراج عن المحتجزين تعسفياً

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أطراف الصراع إلى اتخاذ خطوات "حاسمة" نحو حل سلمي وشامل بهذا البلد، مطالباً بالإفراج عن كل المحتجزين تعسفياً.

وقال غروندبرغ، في إحاطة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إنه يواصل مشاوراته مع الأطراف اليمنية والإقليمية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة.

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كما تابع: "العملية السياسية الشاملة يجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن".

إرساء السلام

وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر أكد في وقت سابق، أن كافة الأطراف اليمنية جادة بشأن إنهاء القتال وإرساء السلام.

لكنه أوضح في الوقت عينه أنه من المستحيل التنبؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة، ناهيك عن حدوث انفراجة فعلية، لاسيما أن الحكومة والحوثيين يرفضان حاليا الجلوس معاً.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أفاد بدوره سابقا بأن "الدور السعودي هو دور وسيط بين الحكومة الشرعية وبين الانقلابيين".

في حين ثمن مجلس الوزراء اليمني، يوم الاثنين، الجهود السعودية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام.. مجدداً دعم وترحيب الحكومة ومباركتها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الوصول إلى حل سياسي شامل يقوم على أساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا.

وتدفع الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ من أجل حث الأطراف اليمنية على إجراء مفاوضات مباشرة تنهي الحرب المستمرة منذ سنوات.

وقد شدد غروندنبرغ مرارا وتكرارا في الآونة الأخيرة على أهمية الحفاظ على الزخم الراهن في الملف اليمني والبناء على التقدم الذي أحرزته كافة الأطراف حتى الآن، لاسيما مؤخرا في صفقة تبادل الأسرى التي تمت بين الجانبين. وأكد أهمية الحوار وتوافر الإرادة السياسية وتقديم التنازلات من الجانبين.