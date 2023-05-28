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Supporters of Yemen's Houthi rebels brandishing weapons raise portraits of their leader Abdul Malik Al-Houthi during a rally in the capital Sanaa on June 3, 2022, a day after the country's warring parties agreed to renew a two-month truce. Yemen has been gripped by conflict since the Iran-backed Huthi rebels took control of the capital Sanaa in 2014, triggering a Saudi-led military intervention in support of the beleaguered government the following year. (Photo by MOHAMMED HUWAIS / AFP)
مقاتلون حوثيون (أرشيفية)
اليمن

ميليشيا الحوثي تقتل طفلاً في تعز وتختطف أسرته

مسلحو الحوثي أطلقوا النار على الطفل حمد أمين عبده محمد قوحة (10 أعوام) بعد خروجه من منزله لرعي الأغنام في بلدة جعيشان في مديرية الصلو

العربية.نت - أوسان سالم 
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قُتل طفل برصاص عناصر ميليشيا الحوثي في مديرية الصلو بمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، في أحدث الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق الطفولة.

وقالت مصادر محلية إن مسلحي الحوثي أطلقوا النار على الطفل حمد أمين عبده محمد قوحة (10 أعوام) في بلدة جعيشان في مديرية الصلو جنوبي تعز.

صورة نشرتها مواقع يمنية للطفل حمد أمين عبده محمد قوحة
صورة نشرتها مواقع يمنية للطفل حمد أمين عبده محمد قوحة
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وأوضحت أن عناصر الميليشيا اعترضت طريق الطفل حمد بعد خروجه من منزله لرعي الأغنام، وأطلقت الرصاص من مسافة قريبة على رأسه، ما أدى إلى انفجار مؤخرة الرأس وفارق الحياة على الفور.

بدورها، أدانت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، الأحد، "إعدام" عناصر ميليشيا الحوثي الطفل. وأكدت في تغريدة نشرها حسابها على تويتر "إعدام الطفل حمد أمين عبده محمد قوحة (10سنوات) برصاص مسلحين من ‎جماعة الحوثي".

وقالت المنظمة إن الطفل قُتل "أثناء رعيه الأغنام بمنطقة المشجب التابعة لمديرية ‎الصلو بمحافظة ‎تعز".

في غضون ذلك، اختطفت ميليشيا الحوثي جثمان الطفل الضحية مع أفراد أسرته ونقلتهم إلى سجن سري في منطقة الحوبان، وفق معلومات نشرها موقع" نيوز يمن" الإخباري المحلي.

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