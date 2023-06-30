تحذير أوروبي من زيادة حالات سوء التغذية في اليمن

حذرت المفوضية الأوروبية من زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية في اليمن خلال الأشهر القادمة جراء استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي وضعف الخدمات الصحية وفجوات التمويل الإنساني.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية في المفوضية (ECHO) في تقرير لها: "أبلغ شركاؤنا عن زيادة حالات سوء التغذية في العديد من المحافظات اليمنية منذ بداية العام 2023، مع توقعات بزيادة أخرى في موسم الذروة بين شهري يونيو وسبتمبر".

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وأضاف التقرير أن الزيادة المتوقعة تمثل نتاجا طبيعيا لعدة عوامل، أهمها "تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتفشي الأمراض المرتبطة بانخفاض تغطية التطعيم، وتناقص التمويل الإنساني".

وأشار إلى أن معدلات تقزم الأطفال في اليمن مرتفعة للغاية، حيث تصل إلى ما نسبته45.1%، إضافة إلى أن نحو 24% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من الهزال الشديد في المناطق الأكثر تضرراً من أزمة انعدام الأمن الغذائي، بحسب ما نقلته منصة" يمن فيوتشر" الإعلامية.

وأوضح التقرير أن اليمن يشهد تفشيا للأمراض المرتبطة بانخفاض تغطية التطعيم لدى الأطفال، خاصة حالات الحصبة التي سجلت زيادة حادة، "حيث إن غالبية المرضى الذين تم علاجهم من الحصبة هم من الأطفال دون سن 4 سنوات".

وكان أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية قد رصد 23850 حالة إصابة بالحميات والفيروسات المرتبطة بضعف حملات التطعيم خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 13 ألف حالة حصبة، و8770 حمى الضنك، بالإضافة إلى 2080 حالة كوليرا مشتبه بها. وذكر التقرير أنه "من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير".