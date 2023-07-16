اليمن والحوثي
مقتل أم وطفلها بقصف حوثي استهدف منزلهما جنوب تعز
الميليشيات استهدفت منزل الأسرة الواقع في عزلة الاعبوس مديرية حيفان بقذيفة هاون
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قتلت امرأة وطفلها بقصف مدفعي لميليشيا الحوثي استهدف قرى سكنية السبت في مديرية حيفان التابعة لمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.
وأكد مصدر محلي ان امرأة وطفلها قتلا بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي على منزلهما في عزلة الاعبوس مديرية حيفان جنوب محافظة تعز.
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وأفاد المصدر بأن الميليشيات استهدفت منزل الأسرة بقذيفة هاون مما أسفر عن مقتل الامرأة الأربعينية وطفلها البالغ من العمر عشر سنوات.
وأشار إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى عشرات الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين في أرياف وقرى مدينة تعز التي تحاصرها منذ ثمان سنوات.
وتأتي هذه الجريمة بعد أقل من أسبوعين على قصف حوثي بطائرة مسيرة استهدف منطقة الشريجة الحدودية بين محافظتي لحج وتعز ما تسبب بمقتل مدني وإصابة اثنين آخرين في مديريتي القبيطة وحيفان.
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