بالصورة.. كشف هوية قاتل مدير برنامج الغذاء العالمي في تعز

أصدرت وزارة الداخلية اليمنية، تعميما لكافة الجهات المعنية وإدارة الشرطة في المحافظات ضمن نطاق نفوذ الحكومة ومدير عام المنافذ والمطارات اليمنية، للقبض على المتهم الرئيس في اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي بمحافظة تعز.

وقضى التعميم بسرعة القبض على المدعو أحمد يوسف الصرة، والمطلوب لدى شرطة محافظة تعز في قضية قتل المجني عليه مؤيد عبيدو ناصر أردني الجنسية، يعمل رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في تعز.

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وشدد وكيل وزارة الداخلية اليمنية، اللواء محمد الأمير على أهمية سرعة البحث والتحري وضبط المتهم ومنع خروجه من أرض الوطن وإدراج اسمه ضمن القائمة السوداء، وقوائم المطلوبين أمنيا وجنائيا.

وجاءت هذه الإجراءات الأمنية المشددة بناء على البرقية الصادرة عن مدير شرطة محافظة تعز المتضمنة البحث والتحري للأجهزة الأمنية والشرطة والتحقيق في الجريمة، التي أسفرت عن مقتل مؤيد عبيدو ناصر، والتي كشفت تورط المتهم (أحمد يوسف الصرة) وفقا للتحقيقات والتحريات الأولية في الجريمة التي شهدتها مدينة التربة، أمس الجمعة.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن العنصر الإرهابي أحمد يوسف الصرة، مطلوب أمنيا لشرطة عدن بتهمة الإرهاب إلا أنه فر إلى تعز.