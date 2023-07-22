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مؤيد حميدي

شرطة تعز: القبض على منفذي اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي

دبي - العربية.نت
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أفاد مركز الإعلام الأمني لشرطة محافظة تعز اليمنية، اليوم السبت، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط منفذي عملية اغتيال مدير فريق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي.

بالصورة.. كشف هوية قاتل مدير برنامج الغذاء العالمي في تعز اليمن بالصورة.. كشف هوية قاتل مدير برنامج الغذاء العالمي في تعز

وكان مستشار مدير أمن محافظة تعز، يحيى العتواني، أفاد في وقت سابق بأنه تم التعرف على هُوية منفذي الهجوم الذي أدى لمقتل رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي.

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وأضاف العتواني أن الأجهزة الأمنية تقوم بتعقبهم، مؤكدا أن الأجهزة المختصة لديها خطة محكمة لتأمين مسؤولي المنظمات الدولية.

وقُتل مؤيد حميدي، رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي، في تعز أمس الجمعة وأصيب عدد من المواطنين اليمنيين برصاص مسلح مجهول في منطقة التربة الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا في المحافظة الواقعة جنوب غربي اليمن.

وكان مؤيد حميدي ويحمل جواز سفر أردنيا قد وصل المدينة قبل أيام، للبدء بممارسة مهامه كرئيس للبرنامج في المدينة.

يشار إلى أن هذا هو ثاني مسؤول دولي يتم اغتياله في تعز منذ أبريل 2018، حين قتل موظف لبناني يعمل في الصليب الأحمر بنيران مسلحين مجهولين في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز.

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