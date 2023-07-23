العراق يقترح وساطته لإنهاء الحرب في اليمن

أعرب العراق عن استعداده للعب دور الوسيط للمساعدة في إيجاد حلّ للحرب في اليمن، كما أعلن الأحد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال استقباله لنظيره اليمني في بغداد.

وأسفر النزاع في اليمن القائم منذ 2015 بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين، عن مئات الآلاف من القتلى وأنتج واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

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مع ذلك يشهد البلد هدوءاً نسبياً منذ التوصل في 2022 إلى هدنة برعاية الأمم المتحدة، انتهت مدتها في أكتوبر الماضي.

وقال حسين، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك: "هناك وقف إطلاق نار أو هدنة غير معلنة الآن.. نتمنى أن تتحول هذه الحالة إلى حوار بين جميع الأطراف اليمنية".

وأضاف أن "العراق مستعد للمساعدة في هذا المجال. لدينا علاقات جيدة مع جميع الأطراف. نستطيع أن نضع هذه العلاقات في خدمة الاستقرار والأمن في اليمن، نستطيع أن نتحرك إقليمياً في هذا المجال".

من جهته، قال الوزير اليمني في كلمته: "منذ أكتوبر العام الماضي هناك هدنة غير معلنة لكن من طرفنا كحكومة شرعية ملتزمين ببنود هذه الهدنة". وأضاف "نحن نعتقد أنه آن الأوان لإنهاء هذه الحرب في اليمن".