اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

يمني يقدم هدية "باهظة الثمن" لمعلمه بعد 30 عاماً

قال المعلم فاروق الظرافي إنه حصل على هدية باهظة الثمن من طالب قام بتعليمه قبل ثلاثين عاماً

العربية. نت - أوسان سالم 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فاجأ أحد الطلاب في اليمن معلمه في العاصمة صنعاء بهدية سيارة ليكزس قيمتها 20 مليون ريال يمني، بعد فراق دام 30 سنة، في لفتة غير مسبوقة، حظيت بإشادة واسعة من الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المعلم فاروق الظرافي، إنه حصل على هدية باهظة الثمن من طالب قام بتعليمه قبل 30 عاماً.

مادة اعلانية

وأوضح المعلم الظرافي في صفحته على فيسبوك أنه "تفاجأ بزيارة طالبه (لم يذكر اسمه) بعد فراق أكثر من ثلاثين عاماً في زيارة مباغتة، ويهديه سيارة ليكزس".

خبير للعربية: انتعاشة مرتقبة للقطاع العقاري المصري وهذه علاماتها أسواق العربية 1230 خاص خبير للعربية: انتعاشة مرتقبة للقطاع العقاري المصري وهذه علاماتها

وقال: "طالب درَّسته قبل 30 سنه تقريبا. وكان لي معه موقف كأي أب يقف مع أبنائه حين أسعفوه إلى أحد مشافي العاصمه صنعاء لإجراء عملية مستعجلة، فتح الله عليه وكمل دراسته واغترب.. وافترقنا كل هذه المدة".

وتابع: "تفاجأت بزيارته المباغتة، يخبرني أنه أصبح يمتلك مصانع وشركات في السعودية وتركيا، ويهديني سيارة لكزس ثمنها ما يقارب 20 مليون ريال يمني".

ولفت المعلم الظرافي إلى أنه رفض قبول الهدية، لكن إصرار الطالب جعله يقبلها، وقال "أنا أحلف وهو يحلف، بدأ يتأثر وتدمع عيناه، فقبلتها بمضض".

وشكر المعلم طالبه، وقال إنه قد لا يستفيد فيها وهو عاطل عن العمل في المنزل بدون "خروج".

وقال: "المشكلة لو تمشي بها بالشارع من يصدق أنك مدرس باليمن وبدون راتب ومعك سيارة ليكزس!!".

يشار إلى تعرض نظام التعليم في اليمن إلى أزمة حادّة بعد انقلاب الحوثيين، ما أدى إلى إغلاق المدارس، وإعاقة وصول الطلاب إلى التعليم، حيث تضرر عدد من المدارس أو دُمّر، في حين نزح المعلمون والطلاب من منازلهم، وامتنعت الجماعة عن دفع رواتب المعلمين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أفغانستان بين أعلى 10 دول في وفيات الأمهات وحديثي الولادة.. ما الأسباب؟ أفغانستان بين أعلى 10 دول في وفيات الأمهات وحديثي الولادة.. ما الأسباب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط