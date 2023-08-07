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Criminal with knife weapon threatening woman in underpass crime stock photo
(تعبيرية)
اليمن والحوثي

جريمة بشعة.. مسلح حوثي يذبح طفلاً داخل مدرسة أمام زملائه

سبق ارتكاب جريمة الذبح، اعتداء جسدي من الجاني على الطفل، بدون سابق إنذار أو دوافع واضحة

العربية.نت - أوسان سالم 
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في جريمة بشعة ومروعة، أقدم مسلح حوثي على ذبح طفل في الثانية عشرة من عمره أمام الطلاب في إحدى المدارس، بمديرية شرعب التابعة لمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية وإعلامية بأن مسلحاً حوثياً شاباً اقتحم مدرسة "وادي الحيد"، في منطقة "الرعينة" التابعة لمديرية شرعب الرونة، وقام بذبح الطفل أرسلان محمد عبده سعيد داخل حرم المدرسة وأمام زملائه.

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وذكرت بأنه سبق ارتكاب جريمة الذبح، اعتداء جسدي من الجاني على الطفل، بدون سابق إنذار أو دوافع واضحة.

جثة الطفل الضحية
جثة الطفل الضحية
مقتل امرأة برصاص قناص حوثي في تعز اليمن مقتل امرأة برصاص قناص حوثي في تعز

وبينت المصادر أن "الجاني قام بمطاردة مجموعة من الأطفال وأدخلهم إلى أحد فصول مدرسة المنطقة وذبح الطفل أمام أصدقائه".

وأشارت إلى أن القاتل من أبناء المنطقة، ويدعى جمال حاتم. وأكدت أنه لا يوجد أي مشاكل بين الأسرتين أو خصومة.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل الطفل إلى أحد المشافي لمحاولة إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله.

وتسببت الحادثة الوحشية بحالة من الخوف والذعر بين أوساط الأطفال الطلبة، في حين اعتبرها حقوقيون نموذجاً للعنف والإرهاب الذي يمارسه الحوثيون في المناطق التي يسيطرون عليها.

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