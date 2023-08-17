مأرب.. وفاة طفل يمني في حريق بمخيم للنازحين

توفي طفل نازح في العام الأول من العمر، جراء نشوب حريق في مخيم السويداء للنازحين بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب (حكومية)، إن الطفل "شاكر يحيى شاكر_ 11 شهرا" توفي بحريق في المأوى المخصص لأسرته في مخيم السويداء بالمحافظة.

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وأضافت أن الحادثة وقعت، الأربعاء، أثناء قيام الأم بواجبها في المدرسة الخاصة بالنازحين في المخيم، كمعلمة.

بهذا ترتفع إحصائية الحرائق منذ يناير 2023 إلى احتراق مآوي 143 أسرة نازحة من بينها مأوى 10 أسر مهاجرة (أفارقة)، أدت لوفاة 7 نازحين وإصابة 18 آخرين.

وتضم مأرب أكثر من مليونين ومئتي ألف نازح وفقا للإحصاءات الحكومية، فروا من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ويسكنون في المدينة وعشرات المخيمات المنتشرة في محيطها.