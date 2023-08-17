مأرب.. وفاة طفل يمني في حريق بمخيم للنازحين

وضع القراءة
100% حجم الخط
توفي طفل نازح في العام الأول من العمر، جراء نشوب حريق في مخيم السويداء للنازحين بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب (حكومية)، إن الطفل "شاكر يحيى شاكر_ 11 شهرا" توفي بحريق في المأوى المخصص لأسرته في مخيم السويداء بالمحافظة.
مادة اعلانية
وأضافت أن الحادثة وقعت، الأربعاء، أثناء قيام الأم بواجبها في المدرسة الخاصة بالنازحين في المخيم، كمعلمة.
بهذا ترتفع إحصائية الحرائق منذ يناير 2023 إلى احتراق مآوي 143 أسرة نازحة من بينها مأوى 10 أسر مهاجرة (أفارقة)، أدت لوفاة 7 نازحين وإصابة 18 آخرين.
وتضم مأرب أكثر من مليونين ومئتي ألف نازح وفقا للإحصاءات الحكومية، فروا من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ويسكنون في المدينة وعشرات المخيمات المنتشرة في محيطها.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
في الرياض.. وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره الإيرانيفي أول زيارة رسمية له إلى السعودية، وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الرياض، اليوم الخميس، لعقد مباحثات مع مسؤولين ... الخليج العربي
-
ستولتنبرغ: على الأوكرانيين تحديد شروط السلاموسط استمرار نزاع موسكو وكييف منذ 24 فبراير 2022، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أنه على الأوكرانيين تحديد شروط السلام، مشدداً على ... العرب والعالم
-
كاتبة مصرية شهيرة عرضت مكتبتها للبيع ثم تراجعت.. ما السر؟أشعلت الكاتبة المصرية، صافيناز كاظم، جدلاً في البلاد بعد عرض مكتبتها للبيع بمليون جنيه، حيث كتبت على صفحتها الشخصية في فيسبوك: "لمن يقدر ويهتم، مكتبتي ... مصر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية