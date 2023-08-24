"مسام" يتلف 1149 مادة متفجرة من مخلفات الحرب في باب المندب

نفذ المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" عملية جديدة لإتلاف وتفجير أكثر من ألف مادة متفجرة من مخلفات الحرب، وذلك في منطقة باب المندب، جنوب غربي اليمن.

وقال المشروع في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" ("تويتر" سابقاً) اليوم الخميس، إن فرقه المتخصصة نفذت عملية إتلاف وتفجير لما مجموعه 1149 لغما وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة في منطقة باب المندب.

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ودأبت فرق المشروع على تنفيذ مثل هذه العمليات بشكل دوري، وقامت بإزالة كمية من المتفجرات وتجميعها ومن ثم قامت بإتلافها في مساحة مفتوحة بعيداً عن الأماكن المأهولة بالسكان.

يذكر أن المشروع، ومنذ بدء عمله في اليمن منتصف العام 2018، تمكن حتى الآن من نزع وإزالة أكثر من 411 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً.

إلى ذلك، قُتل مدنيان وأصيب مهندس نتيجة حادثتي انفجار مادتين من مخلفات الحرب في محافظتي الحديدة ومأرب.

وقال المرصد اليمني للألغام في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، إن أحمد فتيني عكيمي (18 عاماً) وماجد يحيى عمر (30 عاماً) لقيا حتفهما جراء انفجار جسم حربي في منطقة الحائط بمديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، غرب اليمن.

وأضاف أن الحادثة وقعت أثناء ما كان الضحيتان يجمعان الخردوات، حيث عثرا على جسم غريب حاولا التعامل معه، إلا أنه انفجر بهما وتسبب بمقتلهما.

وأشار المرصد في تغريدة أخرى إلى أن المهندس في مجال نزع الألغام مالك الشاعر، أصيب بجروح متفرقة جراء انفجار لغم، وذلك أثناء قيامه بعملية نزع في مديرية رغوان بمحافظة مأرب، شرق البلاد.

وأوضح أن العاملين في مجال التطهير ونزع الألغام يواجهون تحديات كبيرة نتيجة افتقارهم لأدوات السلامة ومعدات العمل، إضافةً إلى "إدخال الحوثيين ألغاماً محلية الصنع وعبوات مموهة تعمل بتقنيات متطورة".