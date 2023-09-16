مقتل 7 أشخاص بصواعق رعدية في اليمن

لقي رجل و6 نساء حتفهم وأصيب آخرون، السبت، جراء صواعق ضربت مديريتي اللحية والزهرة بمحافظة الحديدة، في اليمن.
في التفاصيل، قتل 4 نساء بينهن فتاتان، جراء صاعقة ضربت منزلهن في دير السليماني بمديرية اللحية في محافظة الحديدة، بحسب وكالة "سبأ".
كما توفي مواطن وزوجته وشقيقته نتيجة صاعقة ثانية، ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة بمحافظة الحديدة الساحلية، وأصيب ثلاثة أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة تم إسعافهم إلى المستشفى.
وأواخر الشهر الماضي، توفي أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون، بصواعق رعدية، حيث تشهد عدد من محافظات اليمن أحوالا جوية سيئة.
من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في أغسطس، أن الصواعق الرعدية أودت بحياة أكثر من 40 شخصاً ونفوق المئات من الماشية في مختلف أنحاء اليمن، خلال شهر يوليو 2023، حسبما ذكره الموقع الإخباري "اليمن الآن".
وحذرت المنظمة الدولية من إمكانية حدوث عواصف رعدية خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أنه"مع استمرار موسم الأمطار في الخريف، هناك احتمال كبير لحدوث أنشطة البرق المستمرة، ما يمثل تهديداً خطيرا على الرعاة في معظم أنحاء البلاد".
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