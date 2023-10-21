تدابير احترازية في اليمن للحد من تأثيرات إعصار "تيج"

أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية عن اتخاذ تدابير احترازية تحسباً لإعصار قد يضرب سواحل حضرموت، جنوبي شرق البلاد، خلال اليومين القادمين.

وقالت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت، في بيان، إنها أصدرت عدداً من التدابير الاحترازية لمرتادي البحر، للحد من الأضرار البشرية والمادية التي يمكن أن يخلفها إعصار"تيج"، والذي من المتوقع وصول تأثيراته إلى سواحل حضرموت خلال الفترة بين (22 - 24) أكتوبر الجاري.

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وأضافت أنها رفعت درجة الاستعداد والتأهب وتجهيز فرق الإخلاء والإنقاذ للانتشار في القطاع الشرقي لتنفيذ عمليات المساعدة اللازمة أثناء الإعصار في حال حدوثه.

وأوضحت أن هذه التدابير، تشمل أيضاً منع مغادرة العباري إلى جزيرة سقطرى ابتداءً من أمس الجمعة، وإلى الصومال بدءاً من صباح اليوم السبت، مع إبلاغ جميع الجمعيات بمديرية الريدة وقصيعر بضرورة تدوير العباري إلى ميناء الشحر لغرض التصوين.

وأشارت "خفر السواحل" إلى أنها أبلغت جميع الجمعيات السمكية في القطاع الشرقي بضرورة "تجحيب قوارب الصيد إلى اليابسة والابتعاد عن تجحيبها في بطون الأودية".

يذكر أن العاصفة المدارية التي تطورت خلال الساعات القليلة الماضية من منخفض مداري عميق إلى مستوى عاصفة مدارية، تتمركز حالياً في منطقة جنوب وسط بحر العرب، وتسير بسرعة 5 كيلومترات في الساعة باتجاه محافظة ظفار العمانية ثم السواحل الجنوبية لليمن، والذي من المتوقع أن تصل إليها بين الأحد والثلاثاء القادمين.

ووفقا لموقع “طقس العرب” فإن من المتوقع أن يكون تأثير المنخفض المداري على شكل رياح شديدة السرعة مصحوبة بهطول أمطار غزيرة جداً تتراوح ما بين 100 إلى 600 ملم قد تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية، كما يرتفع مستوى مياه البحر إلى أكثر من 6 متر وتتوغل إلى اليابسة في المناطق المُنخفضة.