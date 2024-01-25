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The FREMM-class frigate Alsace
سفينة ألزاس الحربية
اليمن والحوثي

هجمات الحوثي.. فرنسا تعزز تواجدها بالبحر الأحمر لحماية السفن

الجيش الفرنسي يعلن وصول ثاني سفينة حربية إلى منطقة البحر الأحمر في إطار الجهود الرامية إلى ضمان حرية الملاحة

العربية.نت
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أعلن الجيش الفرنسي، الخميس، وصول سفينة حربية ثانية إلى منطقة البحر الأحمر في إطار الجهود الرامية إلى ضمان حرية الملاحة.

وحولت العديد من شركات الشحن مسار سفنها التجارية إلى طرق أخرى عقب الهجمات التي شنتها حركة الحوثيين في البحر الأحمر.

وتباشر سفينة لانغدوك الحربية دوريات بالفعل في مضيق باب المندب منذ الثامن من ديسمبر إلى جانب مهمة دولية بقيادة الولايات المتحدة لحماية السفن من الهجمات.

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وقال الجيش الفرنسي في إفادة صحافية أسبوعية، إن سفينة ألزاس الحربية عبرت قناة السويس وستواصل مهمتها في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وقال مسؤولون فرنسيون إن السفينتين ستبقيان تحت قيادة فرنسية، مشيرين إلى أن المهمة الرئيسية هي مرافقة السفن المرتبطة بفرنسا.

وأضاف الجيش "بالتعاون الوثيق مع الحلفاء، تساهم السفن الحربية الفرنسية في احترام القانون الدولي وحرية الملاحة".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد قال في وقت سابق، إن فرنسا لم تشارك في الضربات التي تقودها الولايات المتحدة ضد الحوثيين لأنها تريد تجنب التصعيد الإقليمي.

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