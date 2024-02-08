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جوليان هارنيس
جوليان هارنيس
اليمن والحوثي

من هو المنسق المقيم الجديد للأمم المتحدة في اليمن؟

تعيين جوليان هارنيس الذي سيعمل أيضاً كمنسق للشؤون الإنسانية في البلاد جاء بناءً على موافقة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً

العربية.نت - أوسان سالم 
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عين الأمين العام للأمم المتحدة؛ أنطونيو غوتيريش، جوليان هارنيس، في منصب منسق مقيم للمنظمة الدولية في اليمن، خلفاً لديفيد غريسلي، الذي انتهت فترة عمله في أواخر نوفمبر الماضي.

ووفق موقع الأمم المتحدة، فإن تعيين هارنيس الذي سيعمل أيضاً كمنسق للشؤون الإنسانية في البلاد، جاء بناءً على موافقة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وباشر مهامه في الرابع من فبراير الجاري.

أحمد بن مبارك وجوليان هارنيس
أحمد بن مبارك وجوليان هارنيس

ويمتلك هارنيس خبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال التنسيق التنموي والمساعدات الإنسانية والإدارة، وشغل قبل تعيينه الأخير في اليمن منصب منسق مقيم للأمم المتحدة في جمهورية باكستان الإسلامية.

كما سبق وشغل منصب نائب منسق الشؤون الإنسانية في الكونغو الديمقراطية، وقبل ذلك كان رئيساً مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في نيجيريا، وممثل لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن وغينيا، بالإضافة إلى مناصب إنسانية في الكونغو الديمقراطية ولبنان وإندونيسيا. وعمل قبل انضمامه إلى الأمم المتحدة، في القطاع الخاص.

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وحصل جوليان هارنيس على درجة الماجستير في دراسات العلاقات الدولية من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد) في فرنسا.

وكان هارنيس قد سلم، أمس الأربعاء، وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، أوراق اعتماده كمنسق مقيم للأمم المتحدة في اليمن، وذلك رفقة الممثل الجديد لممفوضية اللاجئين في البلاد؛ مارين كايدو مكاي.

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