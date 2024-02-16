اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السفينة الأميركية كارني في البحر الأحمر (أسوشييتد برس)
سفينة في البحر الأحمر(أرشيفية - أسوشييتد برس)

هجوم جديد بالبحر الأحمر.. صاروخ حوثي أصاب سفينة بريطانية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

في استمرار للتوترات التي تفجرت في المنطقة منذ الحرب في قطاع غزة، والتصعيد الذي شهدته حركة الملاحة في البحر الأحمر، سجل اليوم هجوم جديد على سفينة تجارية.

فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية إصابة سفينة بضائع بريطانية ترفع علم بربادوس بأضرار طفيفة نتيجة استهدافها بصاروخ انطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.



وقالت القيادة المركزية في بيان، اليوم الجمعة، إن أي إصابات لم تقع بين أفراد السفينة وإن الأضرار بسيطة للغاية، مضيفة أن السفينة واصلت رحلتها.

ضربات أميركية

إلى جانب ذلك أكدت أن قواتها نفذت ضربتين دفاعا عن النفس مساء أمس الخميس، استهدفت فيهما ثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن كانت جاهزة للإطلاق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

فيما ذكر الإعلام الحوثي أن الطيران الأميركي البريطاني شن غارة على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، وغارتين على منطقة الجبانة باليمن.

أكثر من 40 هجوماً

وكانت جماعة الحوثي أعلنت أمس استهداف سفينة بريطانية، أثناءَ إبحارِها في خليج عدن، بصواريخ بحرية.

هجوم حوثي على سفينة بالبحر الأحمر (أرشيفية- رويترز)
هجوم حوثي على سفينة بالبحر الأحمر (أرشيفية- رويترز)

ومنذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، شن الحوثيون أكثر من 40 هجوماً بالمسيرات والصواريخ على السفن التجارية، بحجة توجهها إلى إسرائيل، أو عودة ملكيتها لجهات إسرائيلية.

كما حاولوا استهداف سفن أميركية أيضاً، ما دفع الولايات المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا إلى ضرب عشرات المواقع في اليمن بشكل متكرر، ملوحة بالمزيد.

وعطلت تلك الهجمات الحوثية حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي.

كما فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، والمستمرة منذ 4 أشهر، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استهداف مستشفيات غزة أحد أدوات إسرائيل لتهجير سكانها استهداف مستشفيات غزة أحد أدوات إسرائيل لتهجير سكانها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط