هجوم جديد بالبحر الأحمر.. صاروخ حوثي أصاب سفينة بريطانية

في استمرار للتوترات التي تفجرت في المنطقة منذ الحرب في قطاع غزة، والتصعيد الذي شهدته حركة الملاحة في البحر الأحمر، سجل اليوم هجوم جديد على سفينة تجارية.

فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية إصابة سفينة بضائع بريطانية ترفع علم بربادوس بأضرار طفيفة نتيجة استهدافها بصاروخ انطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

Feb. 15 Summary of Red Sea Activities



On Feb. 15, at approximately 4:30 p.m., an anti-ship ballistic missile was launched from Houthi controlled areas of Yemen into the Gulf of Aden. The missile was headed toward MV Lycavitos, a Barbados-flagged, UK-owned and operated bulk… pic.twitter.com/FxB1m29MPO — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 16, 2024





وقالت القيادة المركزية في بيان، اليوم الجمعة، إن أي إصابات لم تقع بين أفراد السفينة وإن الأضرار بسيطة للغاية، مضيفة أن السفينة واصلت رحلتها.

ضربات أميركية

إلى جانب ذلك أكدت أن قواتها نفذت ضربتين دفاعا عن النفس مساء أمس الخميس، استهدفت فيهما ثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن كانت جاهزة للإطلاق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.



فيما ذكر الإعلام الحوثي أن الطيران الأميركي البريطاني شن غارة على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، وغارتين على منطقة الجبانة باليمن.

أكثر من 40 هجوماً

وكانت جماعة الحوثي أعلنت أمس استهداف سفينة بريطانية، أثناءَ إبحارِها في خليج عدن، بصواريخ بحرية.

ومنذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، شن الحوثيون أكثر من 40 هجوماً بالمسيرات والصواريخ على السفن التجارية، بحجة توجهها إلى إسرائيل، أو عودة ملكيتها لجهات إسرائيلية.

كما حاولوا استهداف سفن أميركية أيضاً، ما دفع الولايات المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا إلى ضرب عشرات المواقع في اليمن بشكل متكرر، ملوحة بالمزيد.

وعطلت تلك الهجمات الحوثية حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي.

كما فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، والمستمرة منذ 4 أشهر، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع.