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U.S. Central Command @CENTCOM U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen As part of ongoing international efforts to respond to increased Houthi destabilizing and illegal activities in the region, on Jan. 22 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa / Yemen time), U.S. Central Command forces alongside UK Armed Forces, and with the support from Australia, Bahrain, Canada, and the Netherlands, conducted strikes on 8 Houthi targets in Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas of Yemen. These strikes from this multilateral coalition targeted areas in Houthi-controlled Yemen used to attack international merchant vessels and U.S. Navy ships in the region. The targets included missile systems and launchers, air defense systems, radars, and deeply buried weapons storage facilities. These strikes are intended to degrade Houthi capability to continue their reckless and unlawful attacks on U.S. and U.K. ships as well as international commercial shipping in the Red Sea, Bab Al-Mandeb Strait, and the Gulf of Aden. These strikes are separate and distinct from the multinational freedom of navigation actions performed under Operation Prosperity Guardian.
مقاتلة أميركية ضربت أهداف للحوثيين في وقت سابق (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الجيش الأميركي: نفذنا 5 ضربات في مناطق الحوثيين في اليمن

الحوثيون أعلنوا السبت مسؤوليتهم عن هجوم استهدف "ناقلة نفط بريطانية" في البحر الأحمر، فيما قال الجيش الأميركي إن السفينة دنماركية

العربية.نت
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم الأحد تنفيذ خمس ضربات على أهداف حوثية من بينها غواصة وزورق مسيران وثلاثة صواريخ كروز بمناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الحوثيون غواصة مسيرة منذ بدء هذه الهجمات في 23 أكتوبر الماضي.

وأضافت القيادة الأميركية أن الأهداف التي قصفتها كانت تمثل "تهديدا وشيكا" للسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة.

يأتي هذا بينما شنت القوات المسلحة الأميركية والبريطانية سلسلة من الضربات على أهداف للحوثيين مساء السبت، حسبما أفادت به وسائل إعلام تابعة للميليشيا. ونفذت القوات الأميركية والبريطانية، بحسب الحوثيين، غارات جوية على ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة.

يأتي هذا بينما أعلن الحوثيون السبت مسؤوليتهم عن هجوم استهدف "ناقلة نفط بريطانية" في البحر الأحمر، فيما قال الجيش الأميركي إن السفينة دنماركية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إنه تم استهداف "سفينة نفطية بريطانية Pollux في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخِ البحرية".

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من جهتها أكدت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) أنه تم إطلاق أربعة صواريخ بالستية مضادة للسفن من مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون بعد ظهر الجمعة والساعة الواحدة فجر السبت بتوقيت صنعاء. وأضافت "سنتكوم" عبر منصة إكس أن ثلاثة من هذه الصواريخ على الأقل "أطلقت باتجاه السفينة التجارية إم تي بولوكس، وهي سفينة ترفع العلم البنمي، مملوكة للدنمارك ومسجلة في بنما".

كما أعلنت القيادة العسكرية المركزية أنها نفذت "ضربتين جديدتين للدفاع عن النفس في اليوم السابق ضد صاروخ كروز منقول مضاد للسفن وزورق مسيّر" في اليمن، مقدرة أنهما كانا "يمثلان تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية".

وضاعف الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر، ممّا دفع العديد من شركات الشحن إلى تجنّب هذه المنطقة البحرية الأساسية للتجارة البحرية.

وهم يستهدفون منذ يناير السفن البريطانية والأميركية رداً على الضربات التي نفّذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مواقع تابعة لهم.

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