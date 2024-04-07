واشنطن: دمرنا منظومة صواريخ أرض جو تابعة للحوثيين

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قالت القيادة المركزية الأميركية اليوم الأحد، إن قوات تابعة لها تمكنت فجر أمس من تدمير نظام صاروخي أرض-جو بمناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

April 6 Red Sea Update



Between approximately 10:00

a.m. and 3:00 p.m. (Sanaa time) on April 6, U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully destroyed one mobile surface-to air missile system in Houthi controlled territory of Yemen. CENTCOM forces also shot down one… pic.twitter.com/8RxvVQ8OBV — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 7, 2024

وأضافت القيادة المركزية في بيان أن وحدات بحرية تمكنت أيضا من إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر، كما دمرت سفينة تابعة للتحالف البحري صاروخا مضادا للسفن قبالة اليمن، دون وقوع أي إصابات في صفوف قوات التحالف.

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استهداف سفينتين إسرائيليتين

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث العسكري الحوثي يحيى سريع استهداف سفينتين إسرائيليتين وأخرى بريطانية وعدد من الفرقاطاتِ الأميركية.

وقال سريع إن قوات تابعة للحوثيين نفذت خمس عمليات عسكرية خلال الاثنتين وسبعين ساعة الماضية، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي "ردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا".

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

أكثر من 70 هجوماً

يذكر أنه منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي أكثر من 73 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ (حسب أرقامهم)، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر، وفق زعمها.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.