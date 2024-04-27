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البحر الأحمر الحوثيون السفن

الحوثيون يهاجمون ناقلة نفط بريطانية.. ويسقطون مسيّرة أميركية

دبي - العربية.نت
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أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية ما أدى إلى تحقيق "إصابة مباشرة".

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وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان أن قواته نجحت أمس في إسقاط طائرة مسيرة أميركية من نوع (MQ9) في سماء محافظة صعدة، شمال اليمن ومعقل جماعة الحوثي، بصاروخ أثناء قيام الطائرة المستهدفة بـ"مهام عدائية".

كما شدد البيان على استمرار الحوثيين في "تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار ووقف العدوان على قطاع غزة".

هجومان متتاليان

وفي وقت سابق أفادت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري أن سفينة أُصيبت بأضرار إثر تعرّضها لهجومين متتاليين قبالة سواحل المخا اليمنية.

وقالت الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، في منشور على منصة "إكس" إنها تلقت "بلاغًا من سفينة عن هجومين" على بُعد 14 ميلًا بحريًا نحو جنوب غربي المخا في اليمن.

وأضافت أن "خلال الهجوم الأول شهدت السفينة انفجارًا على مسافة قريبة منها وقد شعر به الطاقم. بعد ذلك، حصل الهجوم الثاني على السفينة بما يُعتقد أنهما صاروخان، ما تسبب بأضرار في السفينة".

أكثر من 70 هجوماً

يذكر أنه منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ (حسب أرقامهم) بحسب زعم عبدالملك الحوثي، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر، وفق زعمها.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

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