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فيضانات في اليمن (أرشيفية من رويترز)
من فيضانات في اليمن (أرشيفية من رويترز)
كوارث طبيعية

تضرر 5 آلاف أسرة نازحة جراء المنخفض الجوي باليمن

اليمن شهد منخفضاً جوياً خلال الفترة من 16 إلى 24 أبريل الماضي، ما أدى إلى تضرر 4 آلاف و798 أسرة نازحة في 8 محافظات

العربية. نت - أوسان سالم 
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كشف تقرير حكومي، الخميس، عن تضرر نحو خمسة آلاف أسرة نازحة في اليمن، بسبب الأمطار والفيضانات الناجمة عنها جراء المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد.

وأفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية) في تقرير لها، أن "اليمن شهد منخفضا جويا خلال الفترة من 16 إلى 24 أبريل الماضي، ما أدى إلى تضرر 4 آلاف و798 أسرة نازحة في 8 محافظات".

من فيضانات اليمن - رويترز
من فيضانات اليمن - رويترز

وأوضح التقرير أن هذه المحافظات هي "حضرموت والمهرة وشبوة والضالع وأبين والجوف وتعز ومأرب".

وأشار التقرير إلى أن هذه الأضرار "تمثلت بدمار كلي أو جزئي في مأوى الأسر النازحة وممتلكاتها من مواد غذائية وغيرها".

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ودعا التقرير "المنظمات الدولية والمحلية إلى التدخل العاجل لتقديم المساعدات الطارئة للأسر المتضررة، ووضع خطط مستقبلية بالتعاون مع السلطات لإيجاد مواقع آمنة لمخيمات النازحين بعيداً عن مصبات السيول".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، قد حذرت من تزايد خطر الفيضانات المفاجئة بسبب هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء واسعة من اليمن خلال الأيام القليلة القادمة.

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