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In this Friday Sept. 28, 2018 photo, a fisherman stands at the bow of a boat on the coast of Hodeida, Yemen. With US backing, the United Arab Emirates and its Yemeni allies have restarted their all-out assault on Yemen’s port city of Hodeida, aiming to wrest it from rebel hands. Victory here could be a turning point in the 3-year-old civil war, but it could also push the country into outright famine. Already, the fighting has been a catastrophe for civilians on the Red Sea coast. (AP Photo/Hani Mohammed)
قوارب صيد قبالة الحديدة (أرشيفية)
اليمن والحوثي

واشنطن: هجمات الحوثي حرمت 10 آلاف صياد يمني من مصدر رزقهم

السفارة الأميركية لدى اليمن قالت إن الهجمات المتكررة للجماعة على السفن التجارية تسببت أيضاً بارتفاع أسعار الوقود

العربية.نت - أوسان سالم 
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قالت السفارة الأميركية لدى اليمن إن الهجمات الحوثية تسببت بحرمان نحو 10 آلاف صياد من مصدر رزقهم في البحر الأحمر الذي يشهد هجمات متعددة للحوثيين تستهدف الملاحة الدولية.

وذكرت السفارة في بيان لها على منصة إكس أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية أدت إلى حرمان آلاف الصيادين اليمنيين من مصدر رزقهم.

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وأضاف بيان السفارة أنه في الحديدة وحدها تسببت هجمات الحوثيين على السفن التجارية بحرمان 10 آلاف صياد من مصدر رزقهم، وأجبرت العديد منهم على الانتقال إلى أماكن أخرى أو الاستسلام للجوع.

وأوضحت أن الهجمات المتكررة للجماعة، المصنفة في قوائم الإرهاب، على السفن التجارية تسببت أيضاً بارتفاع أسعار الوقود، مما زاد المشكلة سوءاً، وزاد حياة اليمنيين صعوبة.

كما أشارت إلى أن الحوثيين هاجموا في فبراير سفينة شحن تحمل الذرة ومواد غذائية أخرى كانت مخصصة للشعب اليمني.

وقالت السفارة إن الهجمات الحوثية تزيد الأمور سوءاً في بلد كاليمن، حيث يقدّر البنك الدولي أن 17 مليون شخص يعانون من الجوع، ويستورد البلد حوالي 90% من المواد الغذائية الأساسية وفقاً للأمم المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على شحنات المساعدات.

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