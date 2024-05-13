واشنطن: هجمات الحوثي حرمت 10 آلاف صياد يمني من مصدر رزقهم

1 دقيقة للقراءة

قالت السفارة الأميركية لدى اليمن إن الهجمات الحوثية تسببت بحرمان نحو 10 آلاف صياد من مصدر رزقهم في البحر الأحمر الذي يشهد هجمات متعددة للحوثيين تستهدف الملاحة الدولية.

وذكرت السفارة في بيان لها على منصة إكس أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية أدت إلى حرمان آلاف الصيادين اليمنيين من مصدر رزقهم.

وأضاف بيان السفارة أنه في الحديدة وحدها تسببت هجمات الحوثيين على السفن التجارية بحرمان 10 آلاف صياد من مصدر رزقهم، وأجبرت العديد منهم على الانتقال إلى أماكن أخرى أو الاستسلام للجوع.

وأوضحت أن الهجمات المتكررة للجماعة، المصنفة في قوائم الإرهاب، على السفن التجارية تسببت أيضاً بارتفاع أسعار الوقود، مما زاد المشكلة سوءاً، وزاد حياة اليمنيين صعوبة.

كما أشارت إلى أن الحوثيين هاجموا في فبراير سفينة شحن تحمل الذرة ومواد غذائية أخرى كانت مخصصة للشعب اليمني.

وقالت السفارة إن الهجمات الحوثية تزيد الأمور سوءاً في بلد كاليمن، حيث يقدّر البنك الدولي أن 17 مليون شخص يعانون من الجوع، ويستورد البلد حوالي 90% من المواد الغذائية الأساسية وفقاً للأمم المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على شحنات المساعدات.