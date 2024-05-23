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اليمن والحوثي

الجيش الأميركي: اعترضنا 4 مسيّرات أطلقها الحوثيون

فوق منطقة تسيطر عليها الحركة باليمن

العربية.نت - وكالات
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الخميس، نجاح قواتها في اعتراض 4 مسيّرات أطلقتها جماعة الحوثي من مناطق سيطرتها في اليمن الأربعاء.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن القوات اعتبرت المسيّرات الحوثية تهديدا وشيكا لها ولقوات التحالف وللسفن التجارية.

وتشن جماعة الحوثي، التي تسيطر على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولها. وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

ومنذ 19 نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي الشهر الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.

6 غارات أميركية وبريطانية على مطار الحديدة الخاضع للحوثيين اليمن اليمن والحوثي 6 غارات أميركية وبريطانية على مطار الحديدة الخاضع للحوثيين

كذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الماضي، ورد طهران على هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وصاروخ نحو الداخل الإسرائيلي، ومن ثم ضرب إسرائيل مواقع عسكرية داخل إيران.

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