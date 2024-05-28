"بدأت تميل".. 3 صواريخ تستهدف سفينة قبالة الحديدة

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بعدما زعمت جماعة الحوثي اليمنية أمس أنها هاجمت ثلاث سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر، ومدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر، وقع حادث جديد.

فقد أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية، أمبري، ببيان مقتضب اليوم الثلاثاء أنها على تلقت نداء استغاثة من سفينة على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية.

بدأت تميل على أحد جانبيها

كما أوضحت أن السفينة تضررت جراء استهدافها بثلاثة صواريخ، لافتة إلى أنها بدأت تميل على أحد جانبيها.

وتشن جماعة الحوثي هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولها.

عشرات الهجمات

فمنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي الشهر الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها.

فيما أعلنت الإدارة البحرية الأميركية أواخر الشهر الماضي (أبريل) أن الحوثيين شنوا أكثر من 50 هجوما على السفن، واستولوا على سفينة وأغرقوا أخرى منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

كذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الماضي، ورد طهران على هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وصاروخ نحو الداخل الإسرائيلي، ومن ثم ضرب إسرائيل مواقع عسكرية داخل إيران.