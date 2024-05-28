حادث جديد.. تضرر سفينة قبالة المخا اليمنية والطاقم بخير

1 دقيقة للقراءة

في استمرار للحوادث والهجمات الحوثية التي تواجهها السفن في البحر الأحمر منذ تفجر الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر الماضي، تعرضت سفينة تجارية لحادث قرب مدينة المخا اليمنية.

فقد قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث استهدف سفينة على بعد 33 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من مدينة المخا اليمنية، مشيرة إلى أنه ألحق أضراراً بها.

مادة اعلانية

كما أضافت الهيئة أن البلاغ أفاد بأن طاقم السفينة بخير، وأن السفينة تواصل الإبحار نحو أقرب ميناء، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الأمر.

ونصحت الهيئة السفن في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مثير للريبة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 31 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتشن جماعة الحوثي هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولها.

فمنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي الشهر الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها.

فيما توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على استهداف السفن وتهديد حركة التجارة العالمية.