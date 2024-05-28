حادث جديد.. تضرر سفينة قبالة المخا اليمنية والطاقم بخير

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
في استمرار للحوادث والهجمات الحوثية التي تواجهها السفن في البحر الأحمر منذ تفجر الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر الماضي، تعرضت سفينة تجارية لحادث قرب مدينة المخا اليمنية.
فقد قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث استهدف سفينة على بعد 33 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من مدينة المخا اليمنية، مشيرة إلى أنه ألحق أضراراً بها.
UKMTO WARNING INCIDENT 075 UPDATE 002— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) May 28, 2024
ATTACKhttps://t.co/p9E3xfVFel#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/YDtFrTMJ3g
كما أضافت الهيئة أن البلاغ أفاد بأن طاقم السفينة بخير، وأن السفينة تواصل الإبحار نحو أقرب ميناء، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الأمر.
ونصحت الهيئة السفن في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مثير للريبة.
وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 31 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتشن جماعة الحوثي هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولها.
فمنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي الشهر الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها.
فيما توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على استهداف السفن وتهديد حركة التجارة العالمية.
-
جمعتهما هواية رسم الوشم .. فيديو لسفاح التجمع مع طليقته
لا يزال "سفاح التجمع" حديث الشارع المصري، وسط تردد معلومات تناقلتها وسائل الإعلام ...
مصر
-
واشنطن: ينبغي أن تكون هناك محاسبة في حادثة رفح
أكدت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تواصلت مع حكومة ...
أميركا
-
أبرزهم دي ستيفانو ورونالدو.. أساطير لم يودعهم ريال مدريد بطريقة "لائقة"
لم يحصل جميع أساطير ريال مدريد على الوداع الذي يستحقونه، على الرغم من أنه في ...
رياضة