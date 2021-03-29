كيف يؤثر تداول خام مربان على أسواق النفط؟

قال خبير النفط، محمد الشطي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن تداول العقود الآجلة لخام مربان، وهي العقود الرئيسية لبورصة أبوظبي إنتركونتننتال الجديدة، يمثل عنصراً مهماً في تزويد الأسواق بالنفط لأن حاجتها من المعروض تعتمد كليا على التسعير، وتحتاج أسواق الشرق إلى آلية تسعير، لا سيما أن نسبة 85% من مبيعات نفط الخليج العربي تذهب إلى آسيا.

وأضاف الشطي، أنه في الماضي كان التسعير يعتمد على متوسط نفط عمان ودبي ثم تحول لبورصة دبي بالنسبة لسعر نفط دبي، والآن بورصة دبي عبارة عن تعاملات فقط.

وأوضح أنه مع إطلاق بورصة أبوظبي وحجم سيولة إنتاج نفط مربان البالغة مليوني برميل يومياً من النفط الخفيف فإن ذلك سيعزز من أسواق النفط، متوقعاً تحول خام مربان ليدخل تسعيره ضمن تسعير النفوط في الخليج.

وأشار إلى أن الكويت والسعودية تعتمدان على الأسعار المستقبلية المعتمدة، بينما تكون الأسعار بأثر رجعي في الإمارات وقطر، والآن تغير طريقة التسعير سيحدث نقلة نوعية في التسعير والمبيعات.

بشأن تأثر اتفاقية "أوبك+"، قال خبير نفط محمد الشطي، الحكومات ومنها حكومة دولة الإمارات ملتزمة باتفاق "أوبك+" بينما قد يؤثر تداول خام مربان تقنيا على الاتفاق.

وعن تأثير أزمة قناة السويس على الأسعار، قال إنه رغم قوة الأسعار فإن السوق لا يزال يبحث عن مؤشرات واقعية وحدوث تحسن كبير في أساسيات السوق وأي تعرض للإمدادات أو مخاوف متعلقة بالطلب تؤثر في الأسعار فيما يوجد حالياً تذبذب في الأسعار.

وذكر أن اجتماع "أوبك+" المزمع الأسبوع الجاري، السوق يريد منه تمديد الاتفاق وعند حدوث ذلك سيحدث ارتفاعاً في الأسعار مرة أخرى تجاه 70 دولاراً.