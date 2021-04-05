.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بريطانيا تخفف قيود كورونا.. ومطار هيثرو يوجه انتقاداً

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
فيروس كورونا

بريطانيا تخفف قيود كورونا.. ومطار هيثرو يوجه انتقاداً

ينتظر أن يؤكد خططا لاستئناف رحلات السفر الدولية وفتح قطاعات من الاقتصاد

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

عبر مطار هيثرو في لندن عن خيبة أمل، لأن الحكومة أضاعت فرصة عندما لم تحدد موعدا لاستئناف الرحلات الجوية الخارجية، مضيفا أن القطاع بحاجة إلى جدول زمني أكثر وضوحا.

كانت الحكومة قالت في وقت سابق من اليوم الاثنين إن من السابق لأوانه القول إن كان من الممكن عودة العطلات خلال الصيف، مما قد يعني احتمال تأجيل إعادة الفتح أمام حركة السفر الدولي إلى ما بعد موعدها المقرر في 17 مايو.

بدوره أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أنه سيكون بمقدور الجميع في إنجلترا إجراء فحص كوفيد-19 مرتين في الأسبوع، في إطار مسعى جديد لمكافحة الجائحة مع تخفيف القيود المجتمعية واستمرار التطعيم بوتيرته السريعة. وأعلن جونسون أنه "سيجري فتح المحلات والنوادي الرياضية الأسبوع المقبل".

وقال جونسون الذي من المنتظر أن يؤكد في وقت لاحق خططا لاستئناف رحلات السفر الدولية وفتح قطاعات من الاقتصاد، إن برنامج الفحص الجديد سيكسر سلاسل نقل العدوى وسيساعد في رصد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض.

بوريس جونسون يتلقى اللقاح (أرشيفية- فرانس برس)
بوريس جونسون يتلقى اللقاح (أرشيفية- فرانس برس)

ومع دخول أغلب دول أوروبا في إجراءات عزل جديدة للتعامل مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، وضع جونسون خطة لتخفيف القيود في الأشهر المقبلة، مما يعطي دفعة قوية لواحدة من أكثر دول العالم تضررا من الجائحة.

وقال رئيس الوزراء في بيان "مع استمرارنا في إحراز تقدم جيد في حملة التطعيم ومع المضي في اتباع خارطة الطريق التي وضعناها لتخفيف القيود بحذر، تصبح الفحوص الدورية السريعة أكثر أهمية لضمان ألا تذهب هذه الجهود سدى".

ومن المتوقع أن يؤكد جونسون إعادة فتح جميع متاجر التجزئة وأماكن الضيافة المفتوحة وصالونات تصفيف الشعر اعتبارا من 12 أبريل في إنجلترا، كما سيكون هناك نظام لتصنيف الدول استناداً إلى مستويات الإصابة والتطعيم من أجل السماح بالسفر الدولي.

هذه أكثر الدول تضررا من كورونا.. وأميركا تتصدر فيروس كورونا فيروس كورونا هذه أكثر الدول تضررا من كورونا.. وأميركا تتصدر

وبموجب الخطة القائمة حاليا، لن يسمح بالسفر الدولي قبل 17 مايو على أقرب تقدير. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن جونسون ليس من المتوقع أن يحدد إطارا زمنيا معينا.

وتتخذ أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية خطوات مماثلة للخروج من العزل الصارم الذي فُرض في بداية العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كورونا أم حساسية أو آثار جانبية للقاح.. كيف نفرّق بين الأعراض؟ كورونا أم حساسية أو آثار جانبية للقاح.. كيف نفرّق بين الأعراض؟
مصري أردى أسرته رميا بالرصاص.. واختتمها بقتل ضابط كبير مصري أردى أسرته رميا بالرصاص.. واختتمها بقتل ضابط كبير
الأكثر قراءة
العجز التجاري لمصر يهوي 18.2% في يناير.. ماذا حدث؟ العجز التجاري لمصر يهوي 18.2% في يناير.. ماذا حدث؟
1 % من مواطني هذه الدولة يسيطرون على 45% من رحلات السفر! 1 % من مواطني هذه الدولة يسيطرون على 45% من رحلات السفر!
"تداول" تعلن إلغاء إدراج "سامبا" و"الأهلي" ينهي إجراءات الصفقة
عُمان تقترض 600 مليون ريال من صندوقها السيادي و1.77 مليار من مصادر أخرى عُمان تقترض 600 مليون ريال من صندوقها السيادي و1.77 مليار من مصادر أخرى
نصف ساعة خسائر صادمة في بورصة مصر.. ما علاقة سد النهضة؟ نصف ساعة خسائر صادمة في بورصة مصر.. ما علاقة سد النهضة؟
امرأة مكفوفة تحصل على مليون دولار من امرأة مكفوفة تحصل على مليون دولار من "أوبر" في قضية نادرة
قبل أن تذهب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
اكتشف المزيد