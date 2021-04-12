التنين يجبر "النملة" ويحدد 5 محاور للتحول!

طلبت الصين من شركة آنت غروب أن تصبح شركة قابضة مالية سيتم تنظيمها مثل البنوك، حيث سيعمل المنظمون الصينيون على توجيه عملية الإصلاح التي بدأت منذ توقف الاكتتاب العام الأولي القياسي لشركة التكنولوجيا المالية العملاقة فجأة العام الماضي.

وفي اجتماع يوم الاثنين، أمر البنك المركزي شركة "آنت غروب" بتصحيح أعمالها في 5 مجالات، بما في ذلك القضاء على المنافسة غير العادلة في أعمال المدفوعات الخاصة بها، وإدارة مخاطر السيولة في منتجات صناديقها الرئيسية، وإنهاء احتكار المعلومات وتحسين حوكمة الشركات، وفقاً لـ بيان حكومي نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما طلبت من الشركة خفض قيمة صندوق النقدي والمعروف باسم Yu’ebao.

وتعد تلك المحاور الإطار الإشرافي النهائي لأكبر لاعب في قطاع التكنولوجيا المالية المترامي الأطراف في البلاد. بعد أن صدمت الحكومة الأسواق في نوفمبر بتعليق الاكتتاب العام الأولي المزمع للملياردير جاك ما لشركته أنت غروب "النملة"، مستشهدة بتغير البيئة التنظيمية، قبل أيام من طرحها للتداول لأول مرة.

وعقب ذلك، اجتمعت العديد من الهيئات الحكومية، بما في ذلك بنك الشعب الصيني، والمنظمون المصرفيون والأوراق المالية مع Ant لإملاء الإصلاحات الشاملة المطلوبة.

كما فرض المنظمون هذا الشهر غرامة قياسية قدرها 2.8 مليار دولار لمكافحة الاحتكار على شركة علي بابا القابضة الشركة الأم لمجموعة النملة، مما أدى إلى إزالة سحابة من عدم اليقين التي تخيم على إمبراطورية التجارة الإلكترونية للملياردير ما.

ومع ذلك، لا يزال هناك القليل من الوضوح حول الكيفية التي سيحكم بها المستثمرون الآن على الشركة، التي حصلت على تقييم بقيمة 280 مليار دولار قبل أن يتم إيقاف الاكتتاب العام الأولي الذي بلغت قيمته 34.5 مليار دولار.

بدوره، قال كبير المحللين في معهد تشونغ قوان تسون للتمويل عبر الإنترنت، دونغ تشيمياو: "لقد مرت أحلك ساعة بالنسبة لشركة علي بابا، لكن ليس بالنسبة لمجموعة النملة، على الرغم من أن الإعلان الأخير أوضح إطار عمل إعادة هيكلة الشركة، لكن النغمة التنظيمية لا تزال قاسية وبعض المتطلبات أصعب مما كان متوقعاً". وأضاف "لا أعتقد أن العبء قد تم إزالته لمستثمري أنت في هذه المرحلة".

ورجح محلل بلومبرغ إنتليجنس، فرانسيس تشان، تراجع تقييم مجموعة النملة في الاكتتاب العام المتوقع إلى أقل من 700 مليار يوان (108 مليار دولار).

يأتي ذلك، فيما يستحوذ تطبيق علي باي الذي تديره "أنت غروب"، على 57% من سوق مدفوعات الهاتف المحمول اعتباراً من الربع الثاني من العام الماضي، وفقاً لتقديرات شركة الاستشارات iResearch، فيما استحوذ تطبيق ويشات باي من تينسنت على حصة سوقية 39% خلال نفس الفترة.