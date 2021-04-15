روسيا تمدد قرار حظر الرحلات إلى بريطانيا حتى الأول من يونيو

مددت روسيا قرار حظر الرحلات إلى بريطانيا حتى الأول من يونيو المقبل.

يأتي ذلك بعد يومين من انتهاء أشهر من فرض أصعب القيود في تاريخ بريطانيا في زمن السلم، إذ بدأت بريطانيا الاثنين، فتح اقتصادها جزئياً، بالسماح بإعادة فتح متاجر التجزئة وقطاع الضيافة في الهواء الطلق، والأندية الرياضية والصالونات.

واحتفالاً بالمستويات الجديدة من الحرية، تهافت المتسوقون إلى المتاجر التي شهدت طوابير طويلة. وشهد الإقبال في جميع وجهات البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة ارتفاعاً بـ 218% مقارنة مع الأسبوع الماضي بحسب بيانات Springboard.

يشار إلى أن بريطانيا تشهد وضعا وبائيا شديد الصعوبة منذ ديسمبر الماضي، نتيجة انتشار سلالة متحورة من الفيروس التاجي، توصف بأنها يمكن أن تكون معدية بنسبة تصل إلى 70٪، ويمكن أن يكون معدل الوفيات من جرائها أعلى بنسبة تتراوح بين 30-100٪.