"سينوبيك" الصينية تفوز بتطوير حقل المنصورية الغازي بالعراق

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن فوز شركة سينوبيك الصينية بعقد تطوير حقل المنصورية الغازي، في محافظة ديالي، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

كانت وزارة النفط قد ألغت عقد حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف الشركات الثلاث المكوّن من شركة "تي.بي.أي.أو" التركية و"كوكاز" الكورية و"كويت إنرجي" الكويتية، في أكتوبر 2020.

ودعت الوزارة شركات عالمية للمنافسة على تطوير الحقل، وتقديم أفضل العروض.

ويقدر المخزون الغازي في الحقل بـ 4.5 تريليون متر مكعب.

يذكر أن سينوبيك، هي واحدة من كبرى الشركات النفطية المملوكة للحكومة الصينية، وتدرج في عدة بورصات منها بورصة نيويورك وهونغ كونغ، ولندن، ومقرها في تشاويانغ، بكين، وتصنف كأكبر شركة تكرير نفط في آسيا.

وتشمل أعمالها التنقيب عن النفط والغاز والتكرير؛ وإنتاج مبيعات البتروكيماويات والألياف الكيماوية والأسمدة؛ وتخزين ونقل خط أنابيب النفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية المكررة.