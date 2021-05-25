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مساهمو "سبكيم" يوافقون على شراء 66 مليون سهم خزينة

سوق السعودية

مساهمو "سبكيم" يوافقون على شراء 66 مليون سهم خزينة

تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة

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دبي - العربية.نت

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وافق مساهمو شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" في اجتماع الجمعية العامة غير العادية مساء أمس الاثنين، على شراء الشركة لعدد يصل إلى نحو 66.35 مليون سهم من أسهمها وتخصيصها كأسهم خزينة.

وقالت "سبكيم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة يرى أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة على أن يتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة.

وفوض المساهمون مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية والاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة.

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وقال عبدالله الحامد رئيس المشورة في GIB Capital، في مقابلة مع "العربية"، إن قرار شراء "سبكيم" لعدد يصل إلى نحو 66 مليون سهم من أسهمها وتخصيصها كأسهم خزينة، يعود لاعتبار أن السعر الحالي لا يعكس القيمة العادلة لسهم الشركة وأعمالها، مشيراً إلى أنه أمر إيجابي يتسق مع عوامل منها التحسن الكبير في أغلب أسعار منتجات الشركة، وانتظام عمليات الإنتاج في مصانعها.

ووافق المساهمون على الأرباح الموزعة عن العام 2020، بإجمالي نحو 366.7 مليون ريال، ما يعادل 50 هللة للسهم الواحد بما يمثل 5% من رأس المال.

وأقر المساهمون تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2020.

وفي تلك الأثناء ارتفع سهم "سبكيم" بنسبة 2.03% إلى سعر 27.7 ريال، خلال التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الثلاثاء.

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